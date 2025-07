Supplenze GPS 2025 26 domanda per continuità ruolo sostegno e contratti al 31 agosto o 30 giugno RISPOSTE AI QUESITI

Scade il 30 luglio ore 14.00 la domanda per le max 150 preferenze; un appuntamento annuale che gli aspiranti di GaE e GPS conoscono molto bene se è capitato loro di dover compilare l'istanza più volte. Fortunatamente nel corso degli anni l'algoritmo è stato perfezionato e il suo meccanismo informatizzato non dovrebbe più contenere segreti. Ce ne parla la docente Caterina Bufanini. L'articolo Supplenze GPS 202526, domanda per continuità, ruolo sostegno e contratti al 31 agosto o 30 giugno. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione [AVVISO e MODELLO] - Il Comune di Firenze acquisisce la domanda di messa a disposizione per l’anno scolastico 2024/2025 nel profilo di Funzionario Insegnante di Scuola di infanzia (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

