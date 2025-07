Supplenze GPS 150 preferenze | spezzoni COE e non solo | ultimi giorni per l’istanza QUESTION TIME con Craparo GIlda LIVE Lunedì 28 luglio alle 14 | 30

Scade il 30 luglio, alle 14:00, il tempo utile per l’attribuzione delle supplenze attraverso il sistema delle 150 preferenze, meccanismo riservato ai candidati presenti nelle GaE e nelle GPS. La procedura mantiene il proprio corso secondo i parametri giĂ stabiliti dalle normative vigenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità . Pillole di QuestionTime - Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato affrontato un tema cruciale per i docenti in attesa di incarico per l’anno scolastico 2025/2026: la gestione della domanda delle 150 preferenze, con un focus sulla dichiarazione di disponibilità alla continuità e le sue conseguenze.

Supplenze docenti 2025: chi ha rinunciato alla nomina assegnata può compilare di nuovo la domanda per le max 150 preferenze? E chi ha abbandonato nel corso dell’anno? - Supplenze GaE e GPS 2025/2026: qual è la sanzione per la rinuncia all'incarico e quale quella per l'abbandono dello stesso.

Supplenze scuola 2025: 150 preferenze GPS, spezzoni, continuità didattica. RISPOSTE AI QUESITI - Immissioni in ruolo, supplenze, continuità didattica, ruoli da GPS sostegno: è un periodo ricco di opportunità ma anche di riflessioni: ... Scrive orizzontescuola.it

Supplenze e 150 preferenze: numeri dei distretti per provincia e comuni più rappresentativi - I docenti non di ruolo stanno completando in questi giorni la procedura informatica per l’individuazione delle sedi scolastiche in cui aspirano a ricevere un incarico. Secondo orizzontescuola.it