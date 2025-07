Supplenze docenti al 31 agosto o 30 giugno 2026 | le preferenze da inserire nella domanda sono max 150 non solo scuole

È corretto parlare di 150 scuole o di 150 preferenze? E cosa è importante considerare nella scelta? È più corretto parlare di “fino a 150 preferenze”, non di 150 scuole. Infatti, ciascun aspirante inserito in GAE o GPS, a prescindere dalla fascia, può esprimere su Istanze Online fino a 150 preferenze, che possono riguardare: singole . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: preferenze - supplenze - docenti - agosto

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità . Pillole di QuestionTime - Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato affrontato un tema cruciale per i docenti in attesa di incarico per l’anno scolastico 2025/2026: la gestione della domanda delle 150 preferenze, con un focus sulla dichiarazione di disponibilità alla continuità e le sue conseguenze.

Supplenze docenti 2025: chi ha rinunciato alla nomina assegnata può compilare di nuovo la domanda per le max 150 preferenze? E chi ha abbandonato nel corso dell’anno? - Supplenze GaE e GPS 2025/2026: qual è la sanzione per la rinuncia all'incarico e quale quella per l'abbandono dello stesso.

Supplenze docenti, ordine delle preferenze è fondamentale ed è stabilito dall’aspirante nella domanda delle max 150 preferenze. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

https://uilscuola.it/supplenze-docenti-a-s-2025-26-150-preferenze-apertura-prevista-il-17-luglio-schede/ Vi segnaliamo che all’interno del link sono ora disponibili anche le istruzioni operative relative alle supplenze pubblicate dal Ministero. Confermate le date Vai su Facebook

Supplenze docenti al 31 agosto o 30 giugno 2026: le preferenze da inserire nella domanda sono max 150 (non solo scuole); Supplenze docenti 2025/26 da GPS: FAQ del Ministero [Aggiornato con OBBLIGO accettazione /rinuncia nomina per il ruolo entro 5 giorni]; Supplenze da GPS, rinunce e sanzioni in tutti i vari casi possibili. Conferma per la continuità su sostegno e le varie tipologie di contratto.

150 preferenze supplenze 2025/26, conferma docenti sostegno: come si compila la domanda. FAQ e RISPOSTE AI QUESITI - Come presentare la domanda per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 e dare la conferma per la continuità su sostegno ... Riporta orizzontescuola.it

Come presentare la domanda per la scelta delle 150 scuole per le supplenze ai docenti 2025 2026 - Sono aperte le domande per la scelta delle 150 scuole ai fini dell'attribuzione delle supplenze al personale docente per l'a. Si legge su ticonsiglio.com