Superlega Laporta | Accordo con la UEFA più vicino

Una competizione unica che possa prendere il meglio della nuova Champions League e la struttura (e le idee) della Superlega, non ancora partita ufficialmente, è possibile. A dichiararlo è stato il presidente del Barcellona Joan Laporta, tra i primi ad appoggiare la manifestazione che ha portato allo scontro con la UEFA. Adesso proprio la Uefa e la A22 Sports Management, che organizza la Superlega, hanno aperto un canale di comunicazione per raggiungere «un principio d’accordo basato su tre blocchi». Laporta, in un’intervista a Mundo Deportivo, ha spiegato: «La questione Superlega ha generato discrepanze, differenze di opinioni e un certo livello di controversia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Superlega, Laporta: «Accordo con la UEFA piĂą vicino»

Ceferin punge: «Superlega? I tifosi sono i veri protagonisti del calcio ed hanno dimostrato che vogliono che resti aperto ed accessibile a tutti. Vi spiego il ruolo della UEFA» - di Redazione JuventusNews24 Ceferin: «Superlega? I tifosi vogliono un calcio aperto a tutti». Il commento del presidente della UEFA.

Superlega, antitrust spagnola apre un’indagine per possibile abuso di potere della Uefa (As) - L’antitrust spagnola Cnmc (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza), ha deciso di aprire un’indagine sulla Uefa per l’accordo tra la Federcalcio e nove club che sono usciti dalla Superlega (tra i quali anche Inter e Milan).

Svolta Superlega: “Principio d’accordo con la UEFA” - Le dichiarazioni non lasciano dubbi: è tutto vero, la Superlega può essere realtà a breve. Il punto della situazione Lo scorso 13 luglio è andata in scena la prima finale del Mondiale per Club, che ha visto il Chelsea alzare il trofeo.

Laporta: "C'è un'apertura della UEFA ad alcune proposte della Superlega, un accordo è possibile" Vai su X

