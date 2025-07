Supereroi cartoon e mondi magici Ecco i protagonisti di Warner Bros

Ci sono luoghi che per un attimo smettono di essere ciò che sono. Piazze che diventano palcoscenici. Angoli di città dove la realtà si piega alla meraviglia. È quello che accadrà questo weekend a Rimini, quando la fantasia lunga cento anni firmata Warner Bros scenderà sul lungomare, tra vento d’estate e sogni ad occhi aperti. Tra domani e domenica piazzale Boscovich si trasformerà in un grande villaggio del divertimento grazie al Warner Bros discovery celebration tour 2025, l’evento gratuito che celebra i 100 anni di uno dei colossi mondiali del cinema e dell’intrattenimento. Per due giorni, bambini, famiglie e appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva tra giochi, spettacoli e scenografie ispirate ai personaggi più amati di sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Supereroi, cartoon e mondi magici. Ecco i protagonisti di Warner Bros

Il tour della Warner Bros fa tappa a Rimini: giochi e attività a tema Supereroi, Cartoons e film - Discovery celebration tour Italia propone a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici ... Scrive altarimini.it

