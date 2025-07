Superbike | Sam Lowes sale in cattedra nella FP2 al Balaton Park Bulega indietro

Sam Lowes sale in cattedra al Balaton Park, nuovo autodromo che sta ospitando questo weekend il GP d’Ungheria, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike. Grande la prestazione del britannico che, nell’ultimo giro lanciato, ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere, spodestando così Toprak Razgatlioglu.  Il centauro in forza alla Ducati Panigale V4R nello specifico ha fermato il cronometro a 1:39.528, precedendo di 0.446 la BMW M1000RR del turco, secondo davanti ad un ottimo Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R), piazzatosi al terzo posto con un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike: Sam Lowes sale in cattedra nella FP2 al Balaton Park, Bulega indietro

