Superbike oggi in tv GP Ungheria 2025 | orari prove libere programma streaming

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Ungheria, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul nuovissimo tracciato denominato Balaton Park Circuit si romperà il ghiaccio con i piloti impegnati a studiare i 4.075 metri del circuito magiaro che fa il suo esordio nella categoria dedicata alle moto derivate di serie, prima di fare lo stesso anche nel Motomondiale. Quale sarà il programma della giornata? La SBK darà il via al suo weekend ungherese alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in scena alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming

