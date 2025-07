Super Mario delude i fan | l’ultima rivelazione di Nintendo sorprende tutti

la rivelazione di nintendo smonta i miti su super mario e princess peach. Una recente comunicazione ufficiale di Nintendo ha rivoluzionato la percezione che i fan avevano da decenni sui personaggi principali del franchise di Super Mario. La notizia, che sta facendo il giro del mondo videoludico, smentisce ogni supposizione romantica tra Mario e Princess Peach, proponendo un rapporto esclusivamente platonico. Questo cambiamento ha suscitato reazioni molto forti tra gli appassionati, portando a riflessioni sul modo in cui vengono interpretate le dinamiche tra i personaggi. le dichiarazioni ufficiali di nintendo sulla relazione tra mario e peach. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Super Mario delude i fan: l’ultima rivelazione di Nintendo sorprende tutti

In questa notizia si parla di: mario - super - nintendo - rivelazione

Rivelato per errore il titolo del sequel di Super Mario Bros.: ecco come si chiamerĂ - NBCUniversal ha svelato inavvertitamente il titolo di Super Mario Bros. Movie 2, il tanto atteso sequel della commedia d'avventura campione d'incassi della Universal Pictures.

Super Mario Bros, il secondo film ha un titolo ufficiale... che i fan riconosceranno! - In un elenco di uscite Universal compare il titolo ufficiale del seguito del grande successo Super Mario Bros.

Mister Movie | Il sequel di Super Mario Bros. si chiamerà “Super Mario World” e arriverà nel 2026! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Lego e Nintendo svelano il nuovo set dedicato al leggendario Game Boy Una replica in scala reale della celebre console portatile, completa di cartucce ispirate a Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. #LEGO #LegoGameBoy #Nintend Vai su Facebook

La rivelazione di nuovi dettagli legati a #DonkeyKongBananza ha spinto i fan di Nintendo a speculare energicamente sul prossimo platform 3D dell'azienda e sul ritorno di Mario. Vai su X

Super Mario, l’ultimo annuncio di Nintendo manda in frantumi le speranze dei fan; Secondo i fan Nintendo starebbe lavorando anche a un nuovo Super Mario in 3D per Switch 2; Yoshi's Island non è un capitolo di Mario ma della serie Yoshi: sconvolgente rivelazione dal Nintendo Museum.

Super Mario e la principessa? “Solo amici” assicura Nintendo - C’è chi scherza sul fatto che Mario abbia passato anni a salvarla da ogni pericolo, ma la casa di Kyoto esclude una storia d’amore tra i protagonisti del celebre videogioco ... Riporta msn.com

Super Mario Party Jamboree arriva su Nintendo Switch 2, la recensione con tutte le novità esclusive - A distanza di neanche un anno dal suo lancio su Switch, il party game di Super Mario debutta sul nuovo hardware di Nintendo con alcune aggiunte davvero uniche ... Secondo corriere.it