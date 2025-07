Summer Village a Canicattì | sul palco i Sud Sound System pionieri del raggamuffin

Per la “tre giorni” del Summer Village 2025, alla zona artigianale di Canicattì, ci saranno, tra i vari ospiti, anche i Sud Sound System che si esibiranno venerdì 25 luglio alle 23,30 presso la zona artigianale.Uno dei gruppi più iconici della scena reggae italiana che ha unito il genere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

summer - village - canicattì - sound

