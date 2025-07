Fra clown, acrobatica, musica e giocoleria lo spettacolo ‘ Summer Time ’, all’interno della rassegna teatrale ‘Riomanavola - Non solo prosa’, in programma stasera, alle 21.30, in piazza del Vignaiolo a Riomaggiore, con ingresso gratuito. Una produzione del Collettivo Clown 2025, di e con Francesca Dietrich, con la regia di Andrea Meroni, con le musiche originali composte in collaborazione con Erik Duprès. Dalla borsa del clown escono oggetti e ad ognuno corrisponde un numero esilarante: giornale, occhiali, ciambellone, costume, asciugamano, un polpo? Una clownesse, cioè una donna che fa il clown, si trova in spiaggia e tra comicità fisica, parodia, uso del corpo e della voce crea gag e situazioni comiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Summer Time’ a Riomanavola. Clown, acrobatica e giocoleria