sulla soglia con popsophia arte e intelligenza artificiale

Ieri l’avvio, che segna anche un ritorno, di Popsophia al Centro Arti Visive Pescheria. Con Lucrezia Ercoli c’erano Maria Letizia Paiato, Federico Pazzagli, Davide Susanetti a discutere del tema “La soglia“. A spiegarlo è stata la stessa direttrice artistica: "Cosa vuol dire fare un’esperienza della soglia? Stare sulla soglia – ha detto la Ercoli – vuol dire attraversare uno spazio di metamorfosi e di cambiamento, dove si mettono in discussione le identitĂ univoche e definite. Attraversare la soglia vuol dire far entrare in comunicazione mondi, esperienze e tempi diversi che si mescolano e si contaminano tra loro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

