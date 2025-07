All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A guardare la nuova maglia del Milan per la stagione 202526, ai tifosi rossoneri non possono che tornare in mente le parole pronunciate dal suo fondatore, Herbert Kilpin, il giorno in cui nacque il Milan, il 6 dicembre 1899: «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari». E l'anno prossimo il Milan (almeno con la Home) sarà proprio così, semplicemente rosso e nero, fedele alla sua tradizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sulla nuova maglia del Milan torna il Diavoletto