Suicidio assistito la Consulta | No all’intervento di terzi per somministrare farmaco sì a dispositivi comandati da voce e occhi

Non ci può essere un intervento attivo di un’altra persona nella somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito. La Consulta, chiamata per l’ennesima volta a esprimersi sul fine vita, ha stabilito che sono inammissibili le questioni di legittimitĂ costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo il reato di omicidio del consenziente. Il caso di “Libera”, 55enne affetta dal 2007 da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, era arrivato lo scorso 17 giugno davanti ai giudici della Consulta e l’8 luglio c’era stata l’udienza. La donna, che ha ricevuto il via libera al suicidio assistito ma è paralizzata, avrebbe voluto che il farmaco fosse somministrato dal suo medico di fiducia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, la Consulta: “No all’intervento di terzi per somministrare farmaco, sì a dispositivi comandati da voce e occhi”

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

“Ipocrisia tutta italiana”, Zaia insiste sul suicidio assistito: “Non è un tema politico ma etico e manca una legge” - Dopo l’impugnazione da parte del governo Meloni della legge sul fine vita della Regione Toscana, torna a parlare di suicidio assistito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia (che preferisce parlare di “gestione del fine vita”) che al Corriere della Sera, Zaia bolla come “ ipocrisia tutta italiana ” il limbo in cui vengono lasciati i malati e i pazienti nonostante dal 2019 ci sia una sentenza della Consulta (sentenza Dj Fabo-Cappato) che ha stabilito i criteri di accesso alla morte volontaria.

Suicidio assistito, anche a Perugia parte la raccolta firme per la legge regionale - Perugia, 16 maggio 2025 - “Oggi Laura ha lanciato la raccolta firme in Umbria sulla legge Liberi subito.

