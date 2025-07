Suicidio assistito e fine vita la Consulta | non ammissibile intervento di terzi per somministrare farmaco

Non è ammissibile l’intervento di terze persone per somministrare il farmaco che pone fine alla vita di un malato al quale siano stati riconosciuti tutti i requisiti per il suicidio medicalmente assistito ma che si trovi nell’impossibilitĂ di autosomministrarsi il farmaco stesso. Con la sentenza 132 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitĂ costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il caso era stato sollevato da una donna che vive in Toscana, alla quale la Azienda sanitaria di riferimento aveva riconosciuto tutti i requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Suicidio assistito e fine vita, la Consulta: non ammissibile intervento di terzi per somministrare farmaco

