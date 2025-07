Sui Monti Dauni torna l' Accadia Blues Festival

Sui Monti Dauni torna l’Accadia Blues Festival. Dal 7 al 10 agosto il piccolo borgo Dauno tornerà ad essere la location di uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati dell’estate di Capitanata.Si parte con un’anteprima domenica 27 luglio: alle 19 inaugurazione di Fossi Art Village. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: monti - dauni - torna - accadia

Il Piano d’emergenza del Comune di Troia suscita interesse sui Monti Dauni e in Puglia - Una cartografia più moderna e immediatamente leggibile delle aree a rischio del territorio; l’implementazione, con protocolli operativi aggiornati, del nuovo Piano d’emergenza del Comune di Troia (in corso di definizione e con tutta probabilità pronto entro l’anno) rispetto alle 9 funzioni.

Montagna fuori stagione dal Gargano ai Monti Dauni: dal Ministero 4 milioni di euro per due progetti - Il Ministero del Turismo ha destinato 3 milioni 837 mila 494 euro, nell’ambito dei fondi Psc/Funt, per il progetto 'Montagna Italia', in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Puglia.

Lavori all'impianto di sollevamento idrico Caposele, possibili disagi in dieci comuni dei Monti Dauni - Per realizzare l’intervento di installazione di una valvola di intercettazione sulla premente a servizio dell’ISI di Caposele, dal 13 al 14 maggio, è necessario effettuare una interruzione del flusso idrico verso il serbatoio di Teora.

Torna l'AccadiaBluesFestival..Vi aspettiamo il 27 luglio e dal 7 al 10 agosto! Tutti gli eventi sono ad ingresso libero #accadiabluesfestival2025 #comuneaccadia #concerti #festival2025 #concertilive #Musica #Blues #PNRR #regionepuglia #MusicaDalVivo #m Vai su Facebook

Sui Monti Dauni torna l'Accadia Blues Festival; Il camper del lavoro in giro nei comuni dei Monti dauni per portare anche speranza; Ciclismo, SPORT » Sui Monti Dauni inizia lo spettacolo della Coppa Italia Giovanile XCO 2025.

Torna «Candela in fiore» , una «grande festa di primavera» nel ... - Bambini, giovani, adulti per quella che il sindaco di Candela (Foggia) Nicola Gatta ha definito una «grande festa di primavera». Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it