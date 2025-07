Sua figlia arrestata tentano truffa ma la badante chiama il 112 e fa sentire tutto in diretta | l'audio

L'intervento provvidenziale della badante ha smascherato la truffa a una pensionata di Ancona: mentre parlava al telefono con i malviventi, ha avviato anche una telefonata coi veri carabinieri facendo ascoltare tutto in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sua figlia è stata arrestata, deve pagare 10mila euro per liberarla”. Badante sventa la truffa del finto carabiniere - ANCONA – Hanno sicuramente fatto male i conti pensando di raggirare una vecchina con la truffa del finto comandante dei carabinieri che telefona a casa per annunciare che un parente stretto ha avuto un incidente e toccava pagare per liberarlo su cauzione.

Si spaccia per maresciallo e chiama una 99enne: «Sua figlia ha avuto un incidente». La badante sventa la truffa - Ha tentato di truffare una 99enne fingendosi maresciallo dei Carabinieri, ma è finito in manette. È accaduto martedì 22 luglio ad Ancona dove i militari della Sezione Operativa hanno arrestato un 24enne campano, già noto alle forze dell’ordine.

