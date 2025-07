Strumenti compensativi prove equipollenti e PDP il TAR respinge la richiesta e spiega perché la bocciatura rappresenti una forma di tutela e non un pregiudizio SENTENZA

Il TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 5582025, depositata lo scorso 17 giugno, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con BES, iscritto al terzo anno del percorso di operatore informatico presso un ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi dal servizio nazionale, strumenti compensativi e dispensativi anche nei concorsi pubblici, orario flessibile lavorativo per i genitori. Il Disegno di Legge in Parlamento - Arriva in VII commissione il disegno di legge presentato al Senato, a firma Rossomando PD, che introduce un insieme di norme volte a riconoscere, definire e tutelare i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nel contesto scolastico, universitario e lavorativo.

