Stromboli al via la pulizia dei torrenti dopo l' alluvione del 2024

Prosegue l'attività della Regione per affrontare il dissesto idrogeologico causato dall’alluvione dell’ottobre 2024 a Stromboli, compresa la frazione di Ginostra, nell'arcipelago delle Eolie. Da qualche giorno, infatti, sono partiti i lavori urgenti sui torrenti San Bartolo, San Vincenzo e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo a Stromboli, l’isola di nuovo in ginocchio: torrenti straripati e strade come fiumi - L'ondata di maltempo delle ultime ore ha messo in ginocchio la Sicilia dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione.

VIDEO | Cumuli di fango e detriti lungo i torrenti, gli abitanti di Stromboli: "Per pulire attendono un altro temporale?" - Il fango è ormai solido dopo il sole cocente a pochi giorni dall'estate. Ma gli abitanti di Stromboli continuano a guardare con timore quei torrenti che in caso di pioggia si trasformano.

Stromboli. Regione avvia lavori di pulizia dei torrenti dopo l’alluvione del 2024 - Prosegue l’attività della Regione per affrontare il dissesto idrogeologico causato dall’alluvione ... Lo riporta libertasicilia.it

