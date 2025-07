Striscia di Gaza il racconto di una madre | Il cibo è finito Non so più a chi chiedere aiuto Mi domando quando tutto questo finirà

Nimah ha 36 anni e una figlia piccola. Vive in una tenda a Gaza, dopo che la sua casa è stata bombardata e demolita. Ogni giorno si alza con l'unico obiettivo di trovare cibo per la sua bambina. Ma adesso non ha più risorse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Striscia di Gaza, il racconto di una madre: «Il cibo è finito. Non so più a chi chiedere aiuto. Mi domando quando tutto questo finirà»

Gaza senza cibo, la disperata distribuzione a Khan Yunis - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/05/Gaza-senza-cibo-la-disperata-distribuzione-a-Khan-Yunis_20250509_video_19095337.

Droni contro la Flotilla che portava cibo a Gaza - A mezzanotte e ventitré di ieri, due droni da guerra hanno colpito diverse volte la nave Conscience della Freedom Flotilla, mentre si trovava in acque internazionali.

“Perché a Gaza non entrano latte, cibo e medicine?”, il dolore di una mamma: “Perderò la mia bimba” - La malnutrizione tra i bimbi sempre più grave a Gaza mentre il blocco israeliano arriva al terzo mese.

L'appello di Bbc, Reuters, Ap e Afp a Israele: "I colleghi a Gaza non hanno più cibo. Aprite i confini alla stampa" Tre tra le più grandi realtà dell'informazione internazionale condividono l'allarme lanciato dalla francese Afp: "Preoccupati per i nostri giornalisti a G

Maher Abu Zaher, prima del conflitto a Gaza, faceva il ristoratore. Oggi è il padre di una bambina morta di fame. Ho letto la sua testimonianza su Repubblica. Vengono i brividi. Vi invito a conoscere la storia di Razan, una bimba di 4 anni morta di stenti nella Str

Gaza prostrata dalla fame: «Morti in massa, bambini senza cibo piangono fino ad addormentarsi». La denuncia dell'Oms - Il suo corpicino è fragile, scheletrico, stretto tra le braccia della mamma. Si legge su leggo.it