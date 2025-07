Strisce pedonali? No Strisce personali!

Il parcheggio acchiappa-bischeri di Via Schiapparelli Arezzo, il genio del volante trasforma il passaggio pedonale in garage privato. E a chi deve attraversare. che gli venga pure un colpo! Arezzo, Via Schiapparelli, angolo con Via Veneto. L’ennesima scena madre del “parcheggiatore creativo” che decide di trasformare le strisce pedonali in parcheggio riservato, tanto per ribadire che il Codice della Strada, per qualcuno, è optional. Davanti al negozio, in culo al mondo come direbbe qualcuno, e pure al buonsenso. Ecco la foto della vergogna: la striscia pedonale non si sa più se serve per far passare i pedoni o per esibire la propria abilità nell’arte del menefreghismo automobilistico. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Strisce pedonali? No, Strisce personali!

In questa notizia si parla di: strisce - pedonali - personali - parcheggio

