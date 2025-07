Strisce blu per la sosta ' storte' a Bologna il Comune | Verranno rifatte

Bologna, 25 luglio 2025 – Dopo la singolare sorpresa di ieri in zona Costa, dove i residenti di via Brentani e di via Giacobbi ha trovato le nuove ‘strisce blu’ per i parcheggi a pagamento letteralmente intorno alle vetture in sosta e pure un po’ storte, arriva oggi la risposta del Comune di Bologna a riguardo. “Le strisce blu verranno rifatte dall’impresa che aveva eseguito i lavori e che non ha rispettato il procedimento”. L’impresa incaricata da Bomob “operava per la prima volta a Bologna”, si legge nella nota di Palazzo d’Accursio. Ma l’errore verrà sistemato si assicura: “Questo dopo la richiesta in tal senso del Comune di Bologna che già ieri aveva ricevuto alcune segnalazioni da cittadini giustamente stupefatti ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

