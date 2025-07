Strisce blu a mo’ di artista Il caso in zona Andrea Costa | Nessuna comunicazione

Svegliarsi in una calda mattinata di luglio e trovare la propria macchina sagomata, quasi come fosse una scena del crimine. I residenti di via Brentani e di via Giacobbi, in zona Andrea Costa, ieri mattina hanno trovato una sorpresa piuttosto singolare, poco prima di tirare fuori dalle proprie tasche le chiavi dell’auto: qualche operatore ha disegnato le nuove ‘strisce blu’ per i parcheggi a pagamento letteralmente intorno alle vetture in sosta, come se nulla fosse. "Nessun cartello di preavviso" o una comunicazione che annunciasse i lavori, stando alle testimonianze dei malcapitati proprietari, ma soltanto una reazione dal sapore misto tra rabbia e stupore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strisce blu a mo’ di artista. Il caso in zona Andrea Costa: "Nessuna comunicazione"

