Striptease non autorizzato in un noto bar la polizia lo chiude per 15 giorni

La Spezia, 25 luglio 2025 – Sui social quel video l'avevano visto in tantissimi e adesso, quello spettacolo di striptease femminile non autorizzato, è costato ad un noto locale della zona est della cittĂ , la chiusura temporanea. Tutto si era svolto nella notte tra il 18 e il 19 maggio e il fatto era stato oggetto di accertamenti da parte della squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura di La Spezia. Gli operatori di polizia, analizzati i filmati e sentite le testimonianze di alcuni avventori, hanno evidenziato il carattere osceno delle immagini. Gli agenti di polizia hanno verificato, inoltre, che il titolare del locale fosse sprovvisto della licenza ex art. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Striptease non autorizzato in un noto bar, la polizia lo chiude per 15 giorni

In questa notizia si parla di: striptease - autorizzato - noto - polizia

? Malcolm-Jamal Warner, l'attore noto per aver interpretato il figlio Theodore "Theo" Huxtable nella sitcom televisiva “Robinson”, è morto a 54 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, Warner sarebbe stato trascinato al largo da una forte corrente vicino alla Vai su Facebook

Striptease non autorizzato in un noto bar, la polizia lo chiude per 15 giorni; Sexy vigile veneziano fa uno strip tease per la festa della donna.

Striptease non autorizzato in un noto bar, la polizia lo chiude per 15 giorni - Tutto si era svolto nella notte tra il 18 e il 19 maggio e il fatto era stato oggetto di accertamenti da parte della squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura di La Spezia. Riporta lanazione.it