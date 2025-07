Stress da lavoro anche senza mobbing puoi ottenere un risarcimento

Il mobbing sul lavoro è un tema classico nelle sentenze di tribunale e, anche quando viene accertato che non ricorre nel caso concreto, offre comunque spunti molto interessanti per capire come comportarsi ed evitare rischi e conseguenze legali. Lo ha chiarito nuovamente la Cassazione, con sentenza n. 10730 di quest’anno, secondo cui l’azienda – pur se non provati gli atti persecutori sul lavoro – può essere comunque essere ritenuta responsabile, per non aver eliminato la situazione fonte di stress in ufficio e rispondere ai sensi del Codice Civile. Vediamo allora la vicenda e l’importante decisione, evidenziandone la sua portata generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stress da lavoro, anche senza mobbing puoi ottenere un risarcimento

