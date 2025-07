Stranger things | cancellato il suo erede perfetto dopo una sola stagione

Con l'imminente conclusione di Stranger Things prevista per la fine dell'anno, si apre un'interessante opportunitĂ di scoprire nuove produzioni con tematiche e atmosfere simili. Nonostante Netflix abbia cancellato dopo una sola stagione Lockwood & Co., questa serie rappresenta un esempio di come i fantasy e il soprannaturale possano coinvolgere un pubblico giovane e adulto, mantenendo alta l'attenzione grazie a trame avvincenti e personaggi credibili. In questo approfondimento, verrĂ analizzata la connessione tra le due serie, evidenziando le caratteristiche che rendono Lockwood & Co. una valida alternativa per gli appassionati di storie sovrannaturali.

