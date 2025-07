Strage sul lavoro morti tre operai a Napoli caduti dal montacarichi

Nuova strage sul lavoro a Napoli. Tre operai muoiono sul colpo precipitando da un montacarichi che cede e si ribalta. Nel bresciano un’altra vittima schiacciata da un muletto. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Strage sul lavoro, morti tre operai a Napoli caduti dal montacarichi

In questa notizia si parla di: strage - lavoro - operai - napoli

Landini: “Ancora morti sul lavoro, è una vera strage” - PESCARA – “Siamo di fronte a una strage, non a un’emergenza. Siamo di fronte a una vera e propria strage.

Il lavoro che uccide, la strage infinita. in tre mesi 37 morti: “Basta parole a vuoto. Controlli e risorse” - Milano, 7 maggio 2025 –  Una scia di sangue a Milano e in Lombardi a, stragi quotidiane sui luoghi di lavoro.

Maurizio Landini: 'Strage sul lavoro, la sicurezza è un costo per le aziende' - "Siamo di fronte a una strage, non a un'emergenza. Siamo di fronte a una vera e propria strage." La logica è sempre quella: si continua a morire perché la salute e la sicurezza sono considerate un costo e, anziché investire, si continua a far morire le persone".

Piango anche l’operaio di 60 anni morto schiacciato da un muletto. a Bagnolo Mella in provincia di #Brescia all'interno di un cantiere. Non bastava la strage del Vomero a Napoli. Nord e Sud uniti dalle morti sul lavoro. Vai su X

Ancora una strage sul lavoro. tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a #Napoli. Stavano lavorando alla ristrutturazione di un... Vai su Facebook

A Napoli muoiono tre operai. “Tragedia insostenibile”; Cede l'impalcatura di un cantiere e precipitano dal sesto piano: morti tre operai a Napoli; Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai - Secondo una prima ipotesi, il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe ... Si legge su leggo.it

Incidente sul lavoro a Napoli: Manfredi, serve più sicurezza - Tre operai hanno perso la vita nel crollo di un cestello in una palazzina privata al Vomero. Secondo ansa.it