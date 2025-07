Strage di Bradizzo i pm contro Rfi | Organismo di vigilanza inerte e assoggettato alla volontà aziendale

L’ Organismo di Vigilanza di Rete Ferroviaria Italiana avrebbe mostrato “sostanziale disinteresse all’adozione delle misure correttive, integrative, migliorative urgenti, volte a prevenire la realizzazione di reati” in materia di sicurezza sul lavoro, limitandosi a “insignificanti prese d’atto” e “consentendo prassi diffuse” come quella di effettuare lavori di manutenzione sulla tratta ferroviaria in “violazione dei protocolli interni, con tempi di interruzione della circolazione” che erano “ben inferiori rispetto ai tempi effettivamente dettati dalle procedure”, oppure “addirittura eseguiti in assenza di interruzione della circolazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

