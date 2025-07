Strage Altavilla omicidio del bimbo di 5 anni annunciato su Messenger interrogato e condannato | A morte

Agli atti del processo messaggi e conversazioni tra gli imputati per la strage di Altavilla Milicia, impegnati in quello che doveva essere un rito di purificazione anti satana. Contro Giovanni Barreca e la coppia Sabrina Fina e Massimo Carandente, chat telefoniche e alcune immagini video di quei terribili giorni del febbraio 2024 in cui furono uccisi in casa, dopo terribili torture, Antonella Salamone e i figli di 5 e 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it