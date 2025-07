Strade e marciapiedi da rifare lavori dal Foro Italico alla Cala | il Comune aggiudica l' appalto

Su un lato l'asfalto è già stato sistemato, adesso toccherà all'altro. Il Comune ha aggiudicato i lavori per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi nel tratto da piazza Tumminello fino al sottopassaggio di via Francesco Crispi. Si tratta praticamente del segmento che va da Sant'Erasmo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: strade - marciapiedi - lavori - comune

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità , i marciapiedi e alcune opere strategiche.

FOTO/ Non solo strade dissestate, marciapiedi vere “trappole” - Tempo di lettura: < 1 minuto Via Mancini, via Guarini, via Campane, via Luigi Amabile, via De Renzi via Sarafino Soldi, viale del Platani.

Il gruppo Pettinari sindaco: "Tra strade e marciapiedi rotti, rifiuti e illegalità impossibile vivere in via Aldo Moro" [FOTO] - Una strada e una zona “abbandonata” e lasciata alla totale “incuria” tra marciapiedi e asfalto dissestato, parco non curato e quel problema sicurezza legato a spaccio di droga e abusivismo.

LAVORI PUBBLICI A PISA/ CANTIERI IN CORSO PER NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA VITTORIO VENETO E IN VIA DI PADULE Il Comune di Pisa prosegue anche nei mesi estivi il piano di investimenti per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade ci Vai su Facebook

Strade e marciapiedi da rifare, lavori dal Foro Italico alla Cala: il Comune aggiudica l'appalto; Lavori pubblici a Pisa: prosegue la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade; Ripristino delle strade, marciapiedi e piste ciclabili della terraferma veneziana: la Giunta approva il progetto da 2,85 milioni di euro.

Strade e marciapiedi da rifare, lavori dal Foro Italico alla Cala: il Comune aggiudica l'appalto - Non è ancora chiaro, però, quando inizieranno gli interventi che saranno effettuati tra piazza Tumminello e il sot ... Riporta palermotoday.it

Strade, pronto un milione e mezzo - Gli abitanti di via Tobagi e di via Bachelet – due tra gli obiettivi più ‘sensibili’ del piano – possono tirare un sospiro di sollievo: a settembre verrà dato il via ai lavori per ridare nuova vita a ... Secondo msn.com