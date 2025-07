‘Stop al genocidio’ | Rosignano espone un nuovo striscione di solidarietà per Palestina

ROSIGNANO MARITTIMO ‚Äď ‚Äė Stop al genocidio. Il silenzio √® complice‚Äô. Il Comune di Rosignano Marittimo, sindaco Claudio Marabotti, espone nuovamente lo striscione di solidariet√† per la Palestina. Con tanto di stemma del Comune in provincia di Livorno da un lato, e di bandiera Palestina dall‚Äôaltro. Lo striscione √® stato esposto sulla facciata della centrale struttura comunale in piazza del Mercato a Rosignano Solvay. Uno striscione che era gi√† stato appeso lo scorso autunno, per poi essere vandalizzato in gennaio. Come scrive via social Rosignano nel cuore, lista civica fondata dal sindaco Marabotti che governa con Movimento 5 Stelle e lista civica ‚ÄėIo voto io vinco‚Äô, eletti alle amministrative 2024, ‚ÄúIl Comune di Rosignano Marittimo √® stato tra i primi in Italia a portare solidariet√† istituzionale al popolo palestinese, esponendo lo scorso novembre uno striscione contro il genocidio e approvando in Consiglio Comunale un ordine del giorno che chiede il riconoscimento dello stato sovrano di Palestina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it