In occasione della Biennale Architettura 2025, in programma a Venezia fino al 23 novembre, il brand nine:in:the:morning firma le divise ufficiali del personale del Padiglione Venezia. Realizzate in cordellino di lana estivo, le uniformi si distinguono per un’estetica essenziale e sofisticata. Il nero, scelto per la sua intramontabile eleganza, valorizza le linee minimal del design, completato da un ricamo customizzato per Venezia. "Vestire il Padiglione è un gesto di connessione con il luogo e le persone", afferma Umberto Vedramin, co-founder del brand. L’identitĂ visiva del progetto prende forma attraverso una serie di video-interviste ai giovani professionisti che animano il Padiglione, con uno stile ispirato al quiet luxury: luce naturale, palette desaturate, dettagli materici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stile consapevole e spirito veneziano. Pronte le divise per la Biennale