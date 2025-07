Stephen King dopo The Long Walk arriva un altro adattamento cinematografico di un suo libro

Secondo il comunicato stampa della Lionsgate, JT Mollner, che ha giĂ lavorato con Stephen King, adatterĂ "La ragazza che amava Tom Gordon". Il regista di "Strange Darling", JT Mollner, dirigerĂ un nuovo film tratto da Stephen King: La bambina che amava Tom Gordon, storia di sopravvivenza e allucinazioni nel cuore della foresta. Dopo il successo del suo thriller indie e la collaborazione su The Long Walk, Mollner viene scelto per portare sullo schermo un classico amato da lettori e studios. JT Mollner alla regia del nuovo adattamento di Stephen King Il 2025 continua a dimostrarsi l'anno d'oro per gli adattamenti di Stephen King, con una pioggia di progetti pronti a colonizzare schermi grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen King, dopo The Long Walk, arriva un altro adattamento cinematografico di un suo libro

