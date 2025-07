Stefano De Martino dice tutto | addio privacy ma ecco la verità I Basta finto gossip ora parla lui

Il celebre presentatore campano fa chiarezza sulla sua vita privata e mette la parola fine a voci e rumors. Cosa ha detto. La carriera di Stefano De Martino ha preso il volo grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Dopo aver partecipato come allievo ballerino nella nona edizione, è tornato nel programma come ballerino professionista a partire dal 2010. La sua visibilità è cresciuta, portandolo a ricoprire anche il ruolo di conduttore del daytime di “Amici” e, in seguito, inviato per “L’Isola dei Famosi” su Canale 5. Questa esperienza ha messo in luce le sue doti comunicative e la sua naturale empatia con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Stefano De Martino dice tutto: addio privacy, ma ecco la veritĂ I Basta finto gossip, ora parla lui

In questa notizia si parla di: stefano - martino - dice - tutto

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo - Scopri i dettagli inediti sulle feste super-esclusive di Stefano De Martino nella sua villa milionaria a Napoli.

"Ho fatto di tutto". L'ultimo saluto di Stefano De Martino: l'ha detto davanti a tutto il pubblico (VIDEO) Vai su Facebook

Stefano De Martino dice addio a Stasera tutto è possibile? La replica: «Difficile ripetersi. Ecco chi vedrei a; «Stefano De Martino resta alla conduzione di Stasera tutto è possibile»: il colpo di scena e le motivazioni; Stefano De Martino: «A 35 anni non mi sarei mai immaginato di condurre Affari tuoi. Il mio difetto più grande?.

Gerry Scotti, la frecciata a Stefano De Martino: «Essere fusto aiuta. Il suo gioco è un meccanismo privo di meccanismo» - Il volto storico di Mediaset non ha risparmiato frecciatine al collega di Rai Uno, che non sembra avergli mai r ... Come scrive msn.com

"Avevo una storia mediatica che fagocitava tutto il resto": Stefano De Martino parla della forte pressione quando era sposato con Belen - "Avevo una storia mediatica che fagocitava tutto il resto": Stefano De Martino parla della forte pressione quando era sposato con Belen ... Si legge su gossip.it