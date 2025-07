Stefano Accorsi il trionfo del six-pack sulla pancetta sexy | è lui il simbolo estivo dei perennial italiani

Nel 2025 il fascino over 50 ha la forma di un addome scolpito. Ma tra chi si evolve e chi rincorre il tempo, i modelli cambiano. Alle cinque del mattino molti stanno ancora dormendo, chi è sveglio sta ancora trovando una risposta alle domande fondamentali della vita (Chi sono? Dove mi trovo?). Stefano Accorsi, invece, ha già finito il plank. Anzi, anche i push-up, gli squat e almeno cinque chilometri di corsa. Il tutto con il coach in videochiamata - anche lui sveglio, quindi - e una disciplina che neanche in caserma. A 54 anni, l'attore è diventato il volto credibile di una nuova categoria: quella dei perennial italiani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

