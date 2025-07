Stava facendo il bagno coi fratellini la 12enne morta a Pescara | trovata in mare dopo quasi un’ora

La tragedia giovedì lungo la Riviera nord di Pescara. La bambina, una dodicenne, stava facendo il bagno coi fratelli quando improvvisamente è scomparsa. L'hanno ritrovata dopo circa un'ora: "Non ci si rassegna mai a una fatalitĂ del genere", le parole di Marsilio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cade mentre stava facendo giardinaggio: anziana muore - Una donna di 81 anni è morta dopo essere caduta mentre stava facendo lavori di giardinaggio in una villetta di via La Grava, a Bari.

Bambino di 11 anni morto dopo un malore in mare a Lido degli Estensi, stava facendo il bagno col fratellino - Il bambino di 11 anni che aveva accusato un malore in mare a Lido degli Estensi è morto: stava facendo il bagno assieme al suo fratellino

Panico agli Uffizi: turista rovina un’opera d’arte. Ecco cosa stava facendo. Follia - In un’epoca dominata dall’imperativo della viralità e dall’esibizionismo digitale, l’arte, custode silenziosa della nostra storia e bellezza, si ritrova sempre più spesso al centro di episodi che ne minacciano l’integrità .

Una bambina di 10 anni annega nel Piave Si è tuffata senza riemergere mentre faceva il bagno con i fratellini, il corpo è stato trovato dopo due ore di ricerche #TragediaAlPiave #BambinaAnnegata #SicurezzaInAcqua #RicercheDisperate #Piave #Famiglia # Vai su Facebook

