Stati Uniti via libera alla fusione tra Paramount Global e Skydance Media

Negli Stati Uniti la Federal Communications Commission (Fcc) ha dato il via libera alla fusione tra Paramount Global e Skydance Media, approvando il trasferimento delle licenze di trasmissione di 28 emittenti televisive, tra cui la rete Cbs. L’operazione, del valore di oltre 8,4 miliardi di dollari, segna una svolta per il settore dell’intrattenimento americano e apre la strada al passaggio di proprietĂ di alcuni dei marchi piĂą noti, come Paramount Pictures e il canale Nickelodeon. Dopo la fusione la Cbs sarĂ sorvegliata speciale per i contenuti editoriali. Skydance, societĂ di produzione cinematografica, diventerĂ proprietaria di Paramount, ponendo fine al controllo della famiglia Redstone, che aveva acquisito l’azienda nel 1993. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stati Uniti, via libera alla fusione tra Paramount Global e Skydance Media

Stati Uniti, l’estorsione di Trump a Paramount - Paramount Global, la società madre della Cbs, ha patteggiato una causa intentata da Donald Trump per un’intervista andata in onda a ottobre nei programmi di approfondimento Face the Nation e […] The post Stati Uniti, l’estorsione di Trump a Paramount first appeared on il manifesto.

Dexter: Resurrection è ora disponibile su Paramount+ con, ogni venerdì, un episodio in contemporanea con gli Stati Uniti.

Stati Uniti: Paramount pagherà 16 milioni a Trump per risolvere una causa per diffamazione - Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto un risarcimento da Paramount dopo aver accusato 60 Minutes di aver manipolato un’intervista a Kamala Harris ... Da it.euronews.com