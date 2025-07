Stati Uniti legge per esentare il Papa dalle tasse | a rischio la cittadinanza americana

Un disegno di legge presentato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti potrebbe mettere fine a un imbarazzante cortocircuito diplomatico: quello che vede papa Leone XIV, nato a Chicago, potenzialmente soggetto alla dichiarazione dei redditi presso l’ IRS, il fisco americano. In assenza di una norma ad hoc, infatti, il pontefice rischierebbe di dover scegliere tra pagare le tasse negli Usa o rinunciare alla cittadinanza statunitense. A lanciare l’iniziativa è il repubblicano Jeff Hurd, rappresentante del Colorado, insieme a sei colleghi dello stesso partito. La proposta, denominata Holy Sovereignty Protection Act, intende proteggere da imposizioni fiscali “inutili” qualunque cittadino americano che venga eletto a guidare la Chiesa cattolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stati Uniti, legge per esentare il Papa dalle tasse: a rischio la cittadinanza americana

È la prima volta che si festeggia il 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America, con un Papa nato negli Usa. La circostanza giunge nel pieno di un cambiamento d’epoca. Ne parlo oggi su @oss_romano https://osservatoreromano.va/it/news/20 Vai su X

Le profonde contraddizioni degli Stati Uniti d'America attraverso inchieste inedite e reportage. Il racconto di due mondi a confronto: da un vero e proprio culto di Donald Trump al neoeletto Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, un americano di Chicago, cre Vai su Facebook

