Dopo un lancio accolto con una buona dose di entusiasmo, Star Wars Outlaws si è rapidamente scontrato con la dura realtà del mercato. Ubisoft infatti sperava in un successo su vasta scala, complice la popolarità duratura del franchise, ma i numeri raccontano una storia diversa: appena un milione di copie vendute nel primo mese, performance considerata deludente per una produzione AAA ambientata nell’universo di Star Wars. Secondo quanto rivelato da Tom Henderson nel podcast Insider Gaming Weekly, Star Wars Outlaws 2 era in fase di pianificazione, ma è stato cancellato molto presto, prima ancora che potesse entrare in produzione effettiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Star Wars Outlaws 2, Ubisoft ha cancellato il gioco dopo il flop del primo capitolo?

