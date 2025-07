Stankovic debutto rimandato? Hayen allenatore del Bruges frena sul suo esordio in campionato | Resta da vedere perché…

Stankovic debutto rimandato? Le parole di Hayen, allenatore del Bruges, che frena sul possibile esordio: «Resta da vedere, perché.». Il debutto dell'ex Inter Aleksandar Stankovic con il Club Bruges potrebbe avvenire già domenica, in occasione della sfida di campionato contro il Genk, ma il tecnico della squadra fiamminga, Nicky Hayen, ha voluto fare chiarezza sulla sua disponibilità . Interpellato in merito alla possibile convocazione per la partita, Hayen ha sottolineato che non è ancora certo che il giocatore sarà pronto a scendere in campo: « Se è pronto a giocare? Resta da vedere, perché all'Inter si è allenato principalmente individualmente.

