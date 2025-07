Stagno | Bioraffineria Eni accordo con Bei | ok al finanziamento da 500 milioni di euro per la riconversione

Un accordo che vale 500 milioni di euro di finanziamento in 15 anni e che pone un altro tassello nel percorso di riconversione dell'impianto Eni di Stagno, sempre più indirizzato a diventare la terza bioraffineria che la società realizzerà in Italia, dopo quelle di di Venezia e Gela. A mettere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

