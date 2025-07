Spray machete e rapine sui treni | la baby gang di Ravenna scatena il panico in mezza Italia 9 fermati

Nove minorenni tunisini arrestati a Ravenna per una lunga serie di reati violenti e predatori: sgominata una banda responsabile di aggressioni e rapine.

Furti e rapine a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni - La Polizia di Ravenna ha eseguito nove custodie cautelari in un istituto penale minorile chieste dalla Procura per i minorenni di Bologna a carico di altrettanti minorenni stranieri non accompagnati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio.

Rapine e aggressioni anche col machete: baby gang sgominata a Ravenna, arresti anche a Parma - Rapine e aggressioni anche col machete: baby gang sgominata a Ravenna, arresti anche a Parma. Tra i nove ragazzi sottoposti al provvedimento cautelare, compare anche l'autore dell'aggressione con coltello del 15 luglio scorso in centro a Ravenna ai danni di un coetaneo 17enne.

