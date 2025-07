Spinal Tap 2 | online il trailer del sequel la band cult torna sul palco con Rob Reiner alla regia

Nel sequel del celebre mockumentary anni '80, la band heavy metal torna per un ultimo concerto tra nostalgia e ironia rock. Il trailer ufficiale di Spinal Tap 2: The End Continues, atteso sequel del cult mockumentary del 1984 This Is Spinal Tap, è stato finalmente diffuso da Bleecker Street. Il film, diretto da Rob Reiner, vede riunirsi sullo schermo i membri originali della band heavy metal più ironica della storia del cinema: Christopher Guest (Nigel Tufnel), Michael McKean (David St. Hubbins) e Harry Shearer (Derek Smalls). La pellicola sarà distribuita nei cinema a partire dal 12 settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spinal Tap 2: online il trailer del sequel, la band cult torna sul palco con Rob Reiner alla regia

