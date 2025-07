annuncio della nuova serie “spartacus: house of ashur” e dettagli sul progetto. Una delle produzioni più attese nel panorama televisivo ritorna con un nuovo capitolo. La serie “Spartacus: House of Ashur” è stata annunciata ufficialmente, segnando il ritorno del franchise sulla piattaforma Starz dopo oltre dieci anni di assenza. La data di debutto è prevista per la fine del 2025, portando nuovamente sullo schermo le avventure epiche ambientate nel mondo spartano. informazioni sulla trama e sviluppo della serie. La narrazione si concentrerà su nuovi personaggi e approfondimenti legati alla mitologia e alle vicende storiche dei protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spiegato il piano di cinque stagioni del sequel di spartacus e i futuri spin-off