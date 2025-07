Castel Cerreto (Treviglio). Una sfida o, forse, una bravata. Poco importa. Sta di fatto che il gesto non è passato inosservato dai presenti che, indignati, hanno immortalato la scena. Parliamo dell’“ arrampicata ” messa a punto da un giovane che, forse per noia o per chissà quale motivo, si è arrampicato sul manufatto della Grotta della Madonna di Lourdes a Castel Cerreto. La zona, isolata e immersa nel verde, è dotata di illuminazione pubblica, ma né la luce né la presenza di alcune persone hanno scoraggiato il giovane autore del gesto. Il novello Spiderman si è quindi spinto fino al punto centrale, ben illuminato dai lampioni, appena sotto la croce luminosa posizionata sul punto più alto del manufatto, fedele riproduzione della Grotta di Lourdes, avendo, però, l’accortezza di non introdursi all’interno della nicchia protetta da un cancello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Spiderman sulla grotta della Madonna: rabbia a Castel Cerreto