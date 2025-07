Roma, 25 lug. (askanews) - "Noi abbiamo affidato alla Agenzia spaziale italiana (Asi) il compito di realizzare lo studio di fattibilità che ci sarà consegnato nei prossimi mesi per realizzare nel nostro Paese una costellazione nazionale satellitare, come avevo già preannunciato in Parlamento durante l'approvazione della legge nazionale sullo spazio, la prima legge in Europa che regolamenta l'attività dei privati nello spazio e che supporta in maniera significativa le start-up e le piccole imprese in questa grande avventura che è un'avventura di crescita". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, a margine di "Spazio Made in Italy - Politica e società civile a confronto", la due giorni organizzata a Senigallia dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spazio, Urso: attendiamo studio su costellazione nazionale satelliti