Sparatoria in un college del New Mexico | un morto l’aggressore è in fuga

Ancora una volta, un istituto universitario diventa teatro di violenza armata, gettando nel panico studenti, docenti e famiglie. In un contesto che dovrebbe essere dedicato allo studio e alla crescita, esplodono improvvisamente colpi di pistola, trasformando un luogo sicuro in una scena di terrore. Le autoritĂ sono intervenute con urgenza per mettere in sicurezza l’area e avviare le prime indagini. Leggi anche: “Trovate delle ossa umane”. Emanuela Orlandi, la scoperta all’improvviso: cosa succede L’episodio rilancia l’allarme sulla sicurezza nei campus universitari, troppo spesso coinvolti in eventi drammatici legati alla diffusione incontrollata delle armi da fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria in un college del New Mexico: un morto, l’aggressore è in fuga

Usa, sparatoria in un college del New Mexico: un morto, il killer è in fuga - (Adnkronos) – Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta oggi, venerdì in un complesso di dormitori dell'Università del New Mexico.

