Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, un uomo ha sparato a un buttafuori davanti alla discoteca Fiesta, in via delle Tre Fontane, nel quartiere Eur. L’addetto alla sicurezza è stato ferito alla spalla da un proiettile di piccolo calibro e trasportato al pronto soccorso: per fortuna, non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, il responsabile – un uomo attorno ai 40 anni – era stato allontanato poco prima per una lite all’interno del locale. Dopo alcuni minuti è ritornato armato; si è posizionato all’esterno e ha aperto il fuoco prima di salire su un’auto e fuggire a tutta velocitĂ , facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sparatoria all’Eur: buttafuori ferito davanti al Fiesta