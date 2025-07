Spalletti sull’esonero dalla Nazionale | Il calcio mi ha rovinato la vita All’ultimo ritiro… sono successe cose inaspettate

“Il calcio mi ha rovinato la vita. Gli ho voluto piĂą bene che a me stesso, gli ho sacrificato le persone a me piĂą care.”. Malinconico, arrabbiato, deluso. Luciano Spalletti comincia così la sua intervista a La Repubblica in cui ha parlato della nazionale, del Napoli, di Buffon. Poi torna pacato, sereno, rilassato. Esattamente come passa gran parte delle giornate nella sua tenuta di Montaione, tra le colline toscane, dove produce il vino rosĂ© chiamato “Tra le linee”, come quella tipologia di giocatore mancata alla Nazionale nell’ultimo periodo: “Magari avessi potuto portare Chiesa .”. E il pensiero va diritto all’Italia, a quell’esperienza finita dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

