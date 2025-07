Spalletti sull’addio alla Nazionale | Mi toglie il sonno

Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica”, ha parlato dell’addio alla Nazionale Italiana dopo la sconfitta contro la Norvegia. “ Non mi passa mai. Mi toglie il sonno, mi condiziona in tutto, perchĂ© il pensiero torna sempre lì”. L’ex commissario tecnico non ha nascosto di vivere un momento particolarmente difficile che lo sta colpendo anche da un punto di vista personale tanto da avere delle ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. “ Certe volte mi sembra di essere felice, poi però dopo un attimo mi torna in testa quella cosa lì. Non sono riuscito a far capire ai ragazzi che gli volevo bene. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

