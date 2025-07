Spalletti | È difficile togliere ai calciatori la noia di essere benestanti Agli Europei ci è mancato uno come Chiesa

Spalletti parla al Venerdì di Repubblica (intervista di Matteo Pinci). Di sé, della Nazionale, del Napoli. Viene citato un suo vino "Tra le linee", come quei giocatori che piacciono a Luciano. E che sarebbero serviti alla sua Nazionale per evitare il disastro: «Ci è mancato un giocatore così, tra le linee, uno capace di portarti sull'ottovolante. Fosse stato possibile avrei portato Chiesa.». Spalletti, inutile girarci attorno: bisogna ripartire da lì, la sconfitta con la Norvegia, i Mondiali subito a rischio, l'esonero da ct della Nazionale.

